МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к иене в пятницу днем торгуется в районе максимума с июня 2020 года, поддерживаемый ростом доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 мск курс евро к доллару опускался до 1,1926 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1966 доллара, курс доллара к иене поднимался до 108,5 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 107,97 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,35%, до 91,95 пункта. В России может быть ограничена поддержка экспорта масла и яиц

Рост доходности гособлигаций США продолжает оказывать поддержку курсу американской валюты, одновременно снижая привлекательность рисковых активов. Показатель для десятилетних гособлигаций США вырос накануне до 1,58%, в то время как основные американские фондовые индексы опустились на 1-2%. Поводом для роста доходности послужили комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который заявил, что ФРС обращает внимание на недавний рост, но не планирует вмешательства.

"Комментарии заставляют участников рынка поверить, что ФРС не слишком обеспокоена ростом доходности, что дало рынку зеленый свет для возобновления торговли на рынке облигаций США", — цитирует газета Wall Street Journal валютного стратега MUFG в Лондоне Ли Хардмана (Lee Hardman).

Инвесторы также ожидают важную макростатистику по экономике США. Позднее в пятницу минтруд США опубликует данные уровня безработицы в стране в феврале. Аналитики прогнозируют, что он сохранился на январской отметке в 6,3%, но число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 182 тысячи.