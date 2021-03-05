МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций сумел во второй половине дня выйти в плюс на фоне значительного роста цен на нефть и котировок представителей нефтегазового сектора, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.48 мск растёт на 0,62%, до 3418,75 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,67%, до 1444,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 18 копеек, до 74,52 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 88,93 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent подскакивает на 2,7%, до 68,5 доллара за баррель.

В глобальном же плане ситуация на фондовых рынках остаётся неопределённой. Так, основные биржевые европейские индексы сейчас преимущественно снижаются, а фьючерсы на ведущие американские индексы перешли к росту.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – бумаги нефтегазового сектора: акции "Газпрома" дорожают на 1,61%, "Газпром нефти" — на 3,04%, "Лукойла" — на 6,02%, "Роснефти" — на 2,7%, "Новатэка" — на 6,03%. Также в лидерах роста бумаги "Татнефти" (префы поднимаются в цене на 3,32%, обыкновенные акции – на 4,68%), бумаги "Башнефти" (префы на 1,36%, обыкновенные акции – на 0,93%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы дорожают на 0,87%, обыкновенные акции – на 3,6%).

Также заметно прибавляют акции "Алросы" (+2,68%), Polymetal (+2,32%) и "Полюса" (+3,44%).

В лидерах снижения – акции компании "Черкизово" (-3,4%), ЧТПЗ (-2,85%), НЛМК (-2,82%), бумаги Mail.Ru (-1,89%) и префы "Ростелекома" (-1,85%).

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон и неопределенность относительно принятия нового пакета фискальных стимулов в США тем не менее способствует продолжению негативной динамики на отечественных фондовых площадках, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

"Ориентир на закрытие сессии 5 марта для индекса Мосбиржи: 3360-3430 пунктов", — добавляет он.

Возможным фактором большей осторожности инвесторов ближе к вечеру могут также стать очередные "длинные выходные", следует из оценок экспертов. Аналитики Альфа-банка напоминают, что в понедельник российский рынок акций закрыт в связи с праздником.