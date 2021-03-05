МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу не показывают единой динамики в ожидании статистики по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,08%, до 30903,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,12%, до 12439,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,05%, до 3767,38 пункта.

Перед открытием торгов в центре внимания инвесторов будут данные по безработице в США. Аналитики прогнозируют, что показатель в феврале остался на уровне января в 6,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 182 тысячи после роста на 49 тысяч месяцем ранее. Налоги на топливо в Индии могут замедлить рост экономики

Также будут опубликованы данные о дефиците торгового баланса в стране. Ожидается, что дефицит торгового баланса США в январе вырос на 0,9 миллиарда долларов, или на 0,1%, по сравнению с показателем декабря — до 67,5 миллиарда долларов с 66,6 миллиарда.

Ранее в четверг основные американские индексы закрылись снижением на 1,1-2,1% после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. На фоне заявлений Пауэлла подскочила доходность гособлигаций, что оказало давление на акции.

"Все дело в изменении доходности гособлигаций. Все дело в Джероме Пауэлле. В настоящий момент на рынке существует огромная неопределенность относительно того, является ли инфляция, которую ожидают в краткосрочной перспективе, временным или устойчивым явлением", — приводит газета Wall Street Journal мнение заместителя директора по инвестициям Brooks Macdonald Эдварда Пака (Edward Park).