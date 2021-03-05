МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Рубль повышается против доллара и больше — к евро на фоне ослабления европейской валюты против американской на форексе ниже 1,195.

Обновление рынком нефти максимумов с января 2020 года выше 68,5 доллара за баррель марки Brent продолжает поддерживать курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.02 мск снижался на 33 копейки, до 74,37 рубля, курс евро — на 78 копеек, до 88,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в пятницу растет против доллара и в большей степени – к евро, транслируя снижение европейской валюты на форексе в район 1,19 доллара – к минимуму с ноября 2020 года. Поддержка доллару приходит от роста доходности гособлигаций США.

Этот тренд снижает привлекательность рисковых активов. Показатель для десятилетних гособлигаций США вырос накануне до 1,58% годовых, в то время как основные американские фондовые индексы опустились на 1-2%. Поводом для роста доходности послужили обеспокоенность главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который заявил, что ФРС обращает внимание на недавний рост доходности.

Однако вчерашний взлет рынка нефти на решениях ОПЕК+ по квотам на добычу нефти в апреле сегодня продолжается обновлением нефтью максимумов с января 2020 года. Стоимость барреля нефти марки Brent растет сейчас на 2,3% до 68,3 доллара и уже подскакивала в пятницу до 68,66 доллара – очередного максимума с января 2020 года.

Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч, а все остальные страны альянса сохранят добычу неизменной. Ранее ожидался общий рост добычи альянса на 500 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, сокращение добычи ОПЕК+ в апреле составит 6,9 миллиона баррелей в сутки, а с учетом добровольных обязательств Саудовской Аравии — 7,9 миллиона относительно уровней октября 2018 года.

Снижение "развивающихся валют" и неуверенная динамика западных фондовых индексов сдерживает восстановление рубля после вечернего провала.

Накануне в последние полтора часа торгов на Московской бирже рубль резко отступил: доллар и евро после 22.30 мск скачком прибавили более 1 рубля, подскочив до 74,98 рубля и до 89,73 рубля соответственно.

Поводом стало сообщение агентства Блумберг, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов России.

Однако в пятницу доллар и евро падают к рублю 0,5-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Санкционная история малопрогнозируема, но величину премии за риск в рубле, которая, и так составляет около 5-8%, она поддерживает, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест". Вряд ли рубль сильно продолжит падать, но и рост пока будет затруднен, добавляет он.

Выход рублевой цены на многолетние максимумы выше 5 тысяч рублей – лишнее тому доказательство. Оно свидетельствует о недооцененности рубля против "черного золота", отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Новое весеннее обострение нелюбви к РФ продолжит оказывать влияние на курс рубля, считает он.

"В этом плане дорогая нефть также не помогает, поскольку предполагает увеличение закупки валюты в рамках бюджетного правила. Вероятно, что без очередного роста санкционных рисков рубль смог противостоять доллару за счёт дорогой нефти. Однако и при текущем раскладе Минфин может скорректировать программу заимствований на текущий год в сторону сокращения, так как бюджетный дефицит может неожиданно самоликвидироваться благодаря дорогой нефти и слабому рублю", — сказал Кочетков, говоря о курсообразующих факторах рубля.