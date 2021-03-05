МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота падает в пятницу вечером — уже третий день подряд — на фоне роста курса доллара и высокой доходности гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,39%, или на 6,65 доллара, до 1694,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,87%, до 25,245 доллара за унцию.

Стоимость золота падает три торговых сессии подряд. В целом за месяц его цена уменьшилась более чем на 5%, а ранее в пятницу она упала до минимума с апреля 2020 года, достигнув отметки в 1684 доллара.

Давление на золото оказывает высокая доходность гособлигаций, которая укрепилась накануне после комментариев главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.

Ранее в ходе торгов пятницы доходность десятилетних US Treasuries достигла максимума с 13 февраля 2020 года. На этом же фоне растет и курс доллара, который делает золото менее привлекательным для держателей другой иностранной валюты.

В то же время спрос на золото как на актив-убежище снизился в свете публикации сильной статистики по безработице в США, которая неожиданно снизилась в феврале до 6,2% с январских 6,3%. В то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики подскочило на 379 тысяч при прогнозе роста на 182 тысячи.

"Оптимистичный отчет о рабочих местах оказал умеренное понижательное давление на золото и серебро", — отметил аналитик Kitco Джим Выкофф (Jim Wyckoff), чье мнение приводит агентство MarketWatch.