МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,48%, до 7,39 доллара, "Новатэка" — выросла на 2,92%, до 186,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,37%, до 83,02 доллара, "Газпрома" — подешевели на 1,95%, до 6,03 доллара, "Газпром нефти" — не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 23,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 3,03%, до 29,46 доллара, "Северстали" — на 3,15%, до 17,81 доллара, расписки НЛМК подешевели на 5,26%, до 28,46 доллара.

Расписки ВТБ уменьшились в стоимости на 3,3%, до 0,95 доллара, Сбербанка — на 3,16%, до 14,85 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 2,12%, до 50,9 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 3,36%, до 9,19 доллара, "Магнита" — на 2,19%, до 13,83 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 3,36%, до 3,45 доллара.