МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в пятницу закрылись снижением, повторяя негативную динамику мировых рынков, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,31%, до 6630,52 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 5782,65 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,97%, до 13920,69 пункта.

В пятницу индексы Азии закрылись преимущественно снижением, американские также в основном торгуются в минусе. Снижение на фондовом рынке вызвал резкий рост доходности гособлигаций США на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Рынки восприняли речь главы центробанка в рамках Wall Street Journal Jobs Summit как сигнал к возможному повышению ставок и сворачиванию поддержки в будущем вследствие восстановления экономической активности и ускорения инфляции. Пауэлл заявил, что "открытие" экономики может привести к росту цен.

"Поскольку председатель ФРС не смог успокоить инвесторов, инфляционные ожидания продолжили расти и оказывать давление на фондовые рынки", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика трейдинговой группы ActivTrades Пьера Вэрэ (Pierre Veyret).