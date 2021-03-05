МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по рублевому индексу Мосбиржи, локомотивом роста выступили акции нефтегазового сектора, подорожавшие на 1,9-7,7% на фоне обновления рынком нефти максимума с января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,49%, до 3414,13 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,5%, до 1447,46 пункта.

За неделю основные индексы выросли на 2,02% и на 2,52% соответственно.

НЕФТЬ ВЕЛА ВВЕРХ

Российский фондовый рынок в пятницу был вынужден отыгрывать два сильных противоречивых фактора. С одной стороны, накануне вечером агентство Блумберг сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов России.

Это резко понизило спрос на рублевые активы, что проявилось в краткосрочном провале российской валюты к доллару и евро – они прибавили в моменте 1-1,2 рубля.

Однако важным фактором поддержки стоимости российских активов стало обновление рынком нефти максимумов выше 69 долларов за баррель сорта Brent. Вечером он рос на 3,6% до 69,2 доллара.

Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч, а все остальные страны альянса сохранят добычу неизменной. Таким образом, сокращение добычи ОПЕК+ в апреле составит 6,9 миллиона баррелей в сутки, а с учетом добровольных обязательств Саудовской Аравии — 7,9 миллиона относительно уровней октября 2018 года (стартовой точки альянса).

Западные фондовые индексы преимущественно падали в пятницу. Инвесторы обращают внимание на негативную макроэкономическую статистику. Так, дефицит баланса США в январе вырос на 1,2 миллиарда долларов по сравнению с показателем декабря — до 68,2 миллиарда долларов. Эксперты ожидали роста показателя только до 67,5 миллиарда долларов.

В лидерах роста цены на российской площадке вполне закономерно оказались бумаги нефтегазового сектора: "Новатэка" (+7,6%), "Лукойа" (+6,8%), "Татнефти" (+5,4% "обычка" и +4,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+3,7%), "Газпром нефти" (+3,4%) и "Роснефти" (+3,2%).

Подешевели бумаги "М.Видео" (-3,7%), "Мосбиржи" (-1,9%), Mail (-2,3%), "Ленты" (-1,9%) и НЛМК (-1,9%)

ПРОГНОЗЫ

Ситуация на долговом рынке США нарушает спокойствие покупателей, и такая тенденция может сохраниться в ближайшие дни и даже недели, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу оставались в рамках краткосрочных диапазонов 3350-3450 и 1420-1480 пунктов соответственно и не показывали ярко выраженной динамики. Среднесрочные покупатели все еще удерживают рынок от падения, но фундаментальные риски пока не дают ему подняться значительно выше. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3300-3500 пунктов", — оценила она.

Фокус общерыночного внимания остается прикованным к проблеме роста доходностей облигационного рынка, и это фундаментальный негатив для рынков акций, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Между тем последние данные ВОЗ и Хопкинского университета указывают на усиление динамики заболеваемости коронавирусом, что также сдерживает риск-аппетиты. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник – 3385-3475 пунктов", — прокомментировал он.