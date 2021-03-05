МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Рубль повышается против доллара и больше — к евро на фоне ослабления европейской валюты против американской на форексе.

Обновление рынком нефти максимумов с января 2020 года выше 69 долларов за баррель марки Brent продолжает поддерживать курс российской валюты, несмотря на санкционные риски, обострившиеся перед длинными выходными в РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.23 мск снижался на 40 копеек, до 74,3 рубля, курс евро — на 93 копейки, до 88,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в пятницу растет против доллара и в большей степени – к евро, транслируя снижение европейской валюты на форексе в район 1,19 доллара – к минимуму с ноября 2020 года. Поддержка доллару приходит от роста доходности гособлигаций США.

На фоне этого роста падает привлекательность рисковых активов, о чем сигнализирует ослабление евро и остальных валют против доллара, считающегося защитным активом.

Однако рынок нефти продолжает обновлять максимумы с января 2020 года на решениях ОПЕК+ по квотам на добычу нефти в апреле сегодня. Стоимость барреля нефти марки Brent растет сейчас на 3,6% до 69,2 доллара и уже подскакивал в пятницу до 69,33 доллара – очередного максимума с января 2020 года.

Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч, а все остальные страны альянса сохранят добычу неизменной. Ранее ожидался общий рост добычи альянса на 500 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, сокращение добычи ОПЕК+ в апреле составит 6,9 миллиона баррелей в сутки, а с учетом добровольных обязательств Саудовской Аравии — 7,9 миллиона относительно уровней октября 2018 года.

Ослабление большинства "развивающихся валют" против доллара сдерживает восстановление рубля после вечернего провала.

Накануне в последние полтора часа торгов на Московской бирже рубль резко отступил: доллар и евро после 22.30 мск скачком прибавили более 1 рубля, подскочив до 74,98 рубля и до 89,73 рубля соответственно.

Поводом стало сообщение агентства Блумберг, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов России.

В пятницу рубль компенсировал большую часть вечернего провала четверга к доллару, а к евро – полностью и даже прибавил.

Сейчас основные резервные валюты падают к рублю 0,6-1,1%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет

ПРОГНОЗЫ

Пока инфляционные риски в США и новые санкционные угрозы представляются более "долгоиграющими" факторами, чем текущий взлет нефтяных котировок, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"В ближайшее время цены на нефть могут попытаться протестировать отметку в 70 долларов за баррель, однако не исключено, что после этого скорректируются вниз, что позволит доллару быстро вернуться на уровень 75 рублей", — добавил он.

Прогнозный диапазон для курса доллара на начало будущей недели остается на уровне 72-75 рублей, оценивает Виталий Громадин, старший аналитик "БКС Мир инвестиций".

"На рынках сохраняется настороженность относительно роста доходностей гособлигаций США. Речь главы ФРС Пауэлла на веб-семинаре Wall Street Journal не вдохновила инвесторов. При этом нефть марки Brent приблизилась к уровню 70 долларов за баррель. Это, конечно, позитивно для рубля. Негативно на рубль может влиять санкционная риторика западных стран", — полагает он.