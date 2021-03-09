МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Цена на медь растет во вторник в рамках коррекции после падения в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.44 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,42%, до 4,095 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника выросла на 1,16%, до 8998,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,23%, до 2171 доллара, цинка — поднялась на 0,31%, до 2782 доллара за тонну. Объем инвестиций в экономику Москвы достиг 3,6 триллиона рублей

Во вторник на рынке меди отмечается коррекционный рост после того, как днем ранее стоимость промышленного металла упала почти на 1,5%.

В то же время подъем стоимости меди ограничивает курс доллара, который укрепляется по отношению к большинству основных мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет второй день подряд, в совокупности прибавляя 0,5%.

Кроме того, дополнительным негативным фактором для стоимости меди являются данные о росте запасов металла на складах LME до максимума с 21 января в 84,25 тысячи тонн.