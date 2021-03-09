МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Доллар дорожает к иене на высокой доходности гособлигаций США и статистике из Японии и умеренно дешевеет к евро в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск курс евро к доллару рос до 1,1856 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1843 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 109,16 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,86 иены. Курс превысил 109 иен впервые с начала июня 2020 года. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 92,34 пункта. Эксперт сказал, кто выиграет от санкций против России

В понедельник доллар укрепился к евро на 0,7%, в результате курс закрепился ниже отметки в 1,9 доллара за евро. Во вторник европейская валюта показывает слабый коррекционный рост к американской.

Иена слабеет к доллару на фоне высокой доходности госбумаг США и статистики из Японии. Так, доходность американских гособлигаций росла несколько дней подряд и в результате закрепилась на уровне ближе к 1,6%, что является годовым рекордом.

Статистика по ВВП Японии за четвертый квартал оказалась слабее прогнозов. Согласно окончательным данным, квартальный рост ВВП страны составил 2,8% вместо ожидавшихся 3%. В пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) ВВП страны за четвертый квартал поднялся на 11,7% при прогнозе роста на 12,8%.