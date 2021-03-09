Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций во вторник вырастет, отыгрывая позитив на внешних площадках после праздничного выходного дня в РФ, полагают аналитики.
Рост цен на нефть поддержит российские бумаги, считают они.
ПРОГНОЗЫ
"Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный. Для российского рынка элементом поддержки остаётся нефть, которая торгуется выше $68 за баррель Brent. Промышленные металлы демонстрируют смешенную динамику, как и рынки Азии", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".
Отечественный рынок в начале дня может отыграть позитив понедельника, когда в России был выходной, считает он. С другой стороны, в последние дни вновь обострилась тема американских рестрикций. Поэтому сильного импульса к росту не будет, добавляет аналитик.
"Рынок будет отыгрывать итоги торгов на зарубежных площадках за понедельник. Если цена на нефть пробьет отметку 70 долларов за баррель Brent, в лидеры роста способны выйти бумаги нефтегазового сектора… Ориентир для индекса Мосбиржи: 3340-3400 пунктов", — говорит Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".
Во вторник, 9 марта, открытие торгов на Московской бирже Алексей Калачев из ГК "Финам" ожидает на положительной территории, чему будет способствовать скорее позитивный для нашего рынка внешний фон.
Ранее в субботу Сенат США одобрил пакет стимулов в 1,9 триллиона долларов, напоминает аналитик.
"Это поддержало инфляционные ожидания и доходность 10-летних облигаций Казначейства США. На таком фоне технологический сектор, чувствительный к росту ставок, продолжил падение, в то время как акции банков и промышленных отраслей пользовались повышенным спросом. Нефтегазовый сектор оказался поддержан ростом нефтяных котировок, которые, хотя и закончили день снижением, в моменте выскакивали до уровня 71 доллар за баррель, если смотреть на нефть марки Brent", — говорит он.
На Московской бирже высоких технологий и IT представлено мало, а традиционных отраслей и особенно нефтянки много, поэтому мы с открытия будем скорее с теми, кто растет, считает он.
ВНЕШНИЙ ФОН
Американские фондовые рынки закрылись в понедельник разнонаправленно — промышленный индекс DJIA вырос до значений, близких к рекордным, тогда как индекс высоких технологий NASDAQ резко упал.
Инвесторы сохраняют общий оптимизм по экономике, поскольку конгресс готовится принять, а президент Джо Байден — подписать 2-триллионный пакет поддержки экономики, а ФРС и американский минфин заверяют, что сильной инфляцией новое стимулирование не грозит. Вместе с тем инфляционные опасения продолжают давить на акции технологических компаний — ряд инвесторов опасаются, что они переоценены.
Фьючерсы на ведущие американские индексы поднимаются в пределах 1,2%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,98%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 1,15%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,53%.
Стоимость нефти поднимается на 0,4%, до 68,51 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро растет на 0,1% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1855 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций в минувшую пятницу вырос по рублевому индексу Мосбиржи, локомотивом роста выступили акции нефтегазового сектора, подорожавшие на 1,9-7,7% на фоне обновления рынком нефти максимума с января 2020 года.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,49%, до 3414,13 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,5%, до 1447,46 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20210309/833190283.html