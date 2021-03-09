МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций во вторник вырастет, отыгрывая позитив на внешних площадках после праздничного выходного дня в РФ, полагают аналитики.

Рост цен на нефть поддержит российские бумаги, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный. Для российского рынка элементом поддержки остаётся нефть, которая торгуется выше $68 за баррель Brent. Промышленные металлы демонстрируют смешенную динамику, как и рынки Азии", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Отечественный рынок в начале дня может отыграть позитив понедельника, когда в России был выходной, считает он. С другой стороны, в последние дни вновь обострилась тема американских рестрикций. Поэтому сильного импульса к росту не будет, добавляет аналитик. Рубль зашатался. США нащупали "болевую точку" российской экономики

"Рынок будет отыгрывать итоги торгов на зарубежных площадках за понедельник. Если цена на нефть пробьет отметку 70 долларов за баррель Brent, в лидеры роста способны выйти бумаги нефтегазового сектора… Ориентир для индекса Мосбиржи: 3340-3400 пунктов", — говорит Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Во вторник, 9 марта, открытие торгов на Московской бирже Алексей Калачев из ГК "Финам" ожидает на положительной территории, чему будет способствовать скорее позитивный для нашего рынка внешний фон.

Ранее в субботу Сенат США одобрил пакет стимулов в 1,9 триллиона долларов, напоминает аналитик.

"Это поддержало инфляционные ожидания и доходность 10-летних облигаций Казначейства США. На таком фоне технологический сектор, чувствительный к росту ставок, продолжил падение, в то время как акции банков и промышленных отраслей пользовались повышенным спросом. Нефтегазовый сектор оказался поддержан ростом нефтяных котировок, которые, хотя и закончили день снижением, в моменте выскакивали до уровня 71 доллар за баррель, если смотреть на нефть марки Brent", — говорит он.

На Московской бирже высоких технологий и IT представлено мало, а традиционных отраслей и особенно нефтянки много, поэтому мы с открытия будем скорее с теми, кто растет, считает он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Американские фондовые рынки закрылись в понедельник разнонаправленно — промышленный индекс DJIA вырос до значений, близких к рекордным, тогда как индекс высоких технологий NASDAQ резко упал.

Инвесторы сохраняют общий оптимизм по экономике, поскольку конгресс готовится принять, а президент Джо Байден — подписать 2-триллионный пакет поддержки экономики, а ФРС и американский минфин заверяют, что сильной инфляцией новое стимулирование не грозит. Вместе с тем инфляционные опасения продолжают давить на акции технологических компаний — ряд инвесторов опасаются, что они переоценены.

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Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,98%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 1,15%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,53%.

Стоимость нефти поднимается на 0,4%, до 68,51 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,1% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1855 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в минувшую пятницу вырос по рублевому индексу Мосбиржи, локомотивом роста выступили акции нефтегазового сектора, подорожавшие на 1,9-7,7% на фоне обновления рынком нефти максимума с января 2020 года.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,49%, до 3414,13 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,5%, до 1447,46 пункта.