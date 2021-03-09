МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника разнонаправленно меняется к доллару и евро на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.50 мск повышался на 21 копейку – до 74,41 рубля, курс евро снижался на 20 копеек, до 88,24 рубля.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,2% — до 68,4 доллара за баррель. Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

Небольшой отскок вверх евро против доллара на форексе и дорогая нефть поддержат рубль, который вчера на малоликвидном (без торгов Московской биржи) рынке форекс отторговался без особых изменений, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Однако поводов для значимого укрепления рубля нет. При любом санкционном негативе или ухудшении внешнего фона доллар вновь начнет тестировать на прочность верхнюю границу боковика на уровне 74,7 рубля. После ее пробоя первой целью ослабления российской валюты станет район 76 рублей за валюту США", — оценил перспективы он.