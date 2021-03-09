МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.41 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 4,35% — до 7,66 доллара, "Новатэка" — на 2,01%, до 192,9 доллара, "Лукойла" — на 1,68%, до 84,39 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,9% — до 6,18 доллара, "Газпром нефти" — на 2,28%, до 24,65 доллара. Амстердам впервые обогнал Лондон по объему торговли ценными бумагами

Цена бумаг "Норникеля" увеличивалась на 5,21% — до 30,82 доллара, "Северстали" — на 0,22%, до 17,94 доллара, НЛМК — снижалась на 0,35%, до 28,5 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 2,26% — до 0,97 доллара, Сбербанка — на 1,42%, до 15,2 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,01% — до 49,8 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 1,4% — до 9,16 доллара, "Магнита" — дорожали на 1,43%, до 13,86 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 2,14%, до 3,46 доллара.