МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 16,35 копейки, составив 74,2640 рубля, свидетельствуют данные биржи. Mail.ru Group и "ВКонтакте" открыли платформу электронной коммерции

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,4275 рубля за доллар.