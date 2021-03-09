МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 75,98 копейки — до 88,1736 рубля, курс доллара — на 16,35 копейки, до 74,264 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 43,2 копейки, составив 80,5233 рубля. Рубль в начале торгов разнонаправленно меняется к доллару и евро