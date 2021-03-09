2021-03-09T13:25:52+03:00
2021-03-09T13:25:52+03:00
2021-03-09T13:25:52+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210309/833192320.html
Официальный курс евро на среду снизился до 88,17 рубля
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 75,98 копейки — до 88,1736 рубля, курс доллара — на 16,35 копейки, до 74,264 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 09.03.2021
курс валют, торги, евро, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
https://1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
https://1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210309/833190443.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 75,98 копейки — до 88,1736 рубля, курс доллара — на 16,35 копейки, до 74,264 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 43,2 копейки, составив 80,5233 рубля.