МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник поднимаются, надежды на восстановление экономики на новостях по пакету поддержки в США способствуют росту индексов, трейдеры также оценивают данные макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.40 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,53%, до 6754,62 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 5916,45 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,45%, до 14446,2 пункта.

В целом рынки получают поддержку за счет сохранения оптимизма по экономике, особенно в свете новостей из США. Сенат страны 6 марта утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов. Теперь документ должен еще раз пройти через голосование в нижней палате парламента, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись президенту Джо Байдену. В Кремле оценили действия правительства по сдерживанию роста цен

Другим фактором поддержки остается продолжающаяся вакцинация населения от коронавируса. Инвесторы надеются, что вакцинация позволит взять пандемию под контроль, что должно ограничить риски дальнейшего ужесточения карантинных ограничений.

Трейдеры также оценивают статистику по экономике еврозоны. Согласно официальным данным, ВВП 19 стран еврозоны, по третьей оценке, в четвертом квартале 2020 года сократился на 0,7% в квартальном выражении и на 4,9% — в годовом. Вторая оценка показывала снижение на 0,6% и на 5% соответственно. Аналитики ожидали сохранения второй оценки без изменений.

Удорожание нефти вместе с этим благоприятно отображается на торгах. Так, нефтяные котировки растут примерно на 1,3%, утром нефть дорожала почти на 1%. В результате акции британской BP Plc дорожают на 1,1%.