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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210309/833192885.html
Евро опустился ниже 88 рублей впервые с сентября 2020 года
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Курс рубля во вторник нашел драйверы для роста, в частности, поддержку оказывает дорожающая нефть: евро опустился ниже 88 рублей – впервые со 2 сентября 2020 года, доллар... ПРАЙМ, 09.03.2021
биржи, евро, доллар, валюта, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник нашел драйверы для роста, в частности, поддержку оказывает дорожающая нефть: евро опустился ниже 88 рублей – впервые со 2 сентября 2020 года, доллар торгуется под отметкой в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 14.05 мск вторника снижался на 47 копеек – до 87,97 рубля (уже опускался до 87,95 рубля), курс доллара — на 31 копейку, до 73,89 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,2% — до 69,06 доллара за баррель.