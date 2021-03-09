МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник нашел драйверы для роста, в частности, поддержку оказывает дорожающая нефть: евро опустился ниже 88 рублей – впервые со 2 сентября 2020 года, доллар торгуется под отметкой в 74 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

Курс евро расчетами "завтра" на 14.05 мск вторника снижался на 47 копеек – до 87,97 рубля (уже опускался до 87,95 рубля), курс доллара — на 31 копейку, до 73,89 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,2% — до 69,06 доллара за баррель.