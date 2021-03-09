Ситуация на рынках рискового капитала характеризуется как неустойчивая. Тем не менее сегодня внешние рынки повышаются в рамках коррекционного отскока после распродаж понедельника. Волатильность индексов акций вызвана продолжающимся ростом доходностей долгового рынка, что проецируется на возможное снижение будущих потоков корпораций.

На нефтяном рынке все еще доминируют быки, при этом фактор сохранения квот нефтедобытчиками альянса ОПЕК+ видится по большей мере учтенным во фьючерсах. Амплитуда колебаний цен контрактов сохраняется на повышенном уровне, а техническая перекупленность инструментов будет сдерживать прыть игроков на повышение.

Доллар взял паузу

Индекс доллара США (DXY: 92 п.) сбавляет обороты после двухнедельного подъема, отступив от 92,5 п. В общем, слом девальвационного тренда вызван, с одной стороны, завершением баталий законодателей Штатов по вопросам фискального пакета в $1,9 трлн. А с другой стороны, сказывается фактор сохранения доходностей госбумаг развитых экономик в области годовых максимумов на фоне расширения ожиданий по инфляции.

Откат индекса доллара оказывает положительное влияние на курсообразование валют развивающихся экономик, в том числе и на валюты экспортно-ориентированных государств через позитивную переоценку товарных активов.

Долговой рынок замедляет спуск

Индекс российских гособлигаций (RGBI: 148,35 п.) пытается отскочить от минимумов пятницы. Распродажи конца прошлой недели вызваны скачком санкционных угроз со стороны США и Великобритании, касающихся непосредственно долгового рынка России.

Однако на стороне цен долгосрочных выпусков играет сразу несколько факторов: во-первых, доходности длинных выпусков сейчас адекватны рискам инфляции; во-вторых, устойчивость нацвалюты отчасти поддерживает стоимость рублевых активов; наконец, Минфин не исключил сокращение уровня заимствования на 2021 г.

Оцениваем текущие уровни долговых бумаг в качестве привлекательных с точки зрения соотношения риска и доходности. Ориентиром по-прежнему выступает область 150 п. по RGBI.

Нефтебыки сделали свое дело

Майские контракты на Brent прибавляют более процента, торги проходят над $69 за баррель. Накануне фьючерсы взмывали выше $71 — область январских пиков 2020 г. Как минимум, ценовой кризис рынка энергоносителей, вызванный пандемией, миновал.

Совокупность положительных для цен факторов привела к полной победе нефтебыков. После масштабного шортокрыла, есть вероятность затухания восходящего импульса, а уровень максимумов понедельника, возможно, пока сохранится.

Пока же высокие уровни сырьевого рынка оказывают непосредственную поддержку курсам валют стран, ориентированных на экспорт энергоносителей.

Техническая картина по рублю

Российский рубль открылся после продолжительных выходных на уровне локального сопротивления в 74,5 по паре USD/RUB и сразу перешел в наступление. К полудню нацвалюта укрепилась под уровень в 74 за доллар, отражая положительный сентимент к рисковым активам.

Укрепление рубля идет и к евро. Нацвалюта Еврозоны теряет более полпроцента, опустившись даже к сентябрьским метрикам, ниже 88 руб. Полугодовое ослабление рубля к евро перекрыто и на фоне слабых позиций инвалюты на мировой арене к доллару США.

Год назад, после мартовских праздников, рубль сильно ослаблялся на фоне резкого падения котировок сырья: гэп 10 марта составил около 4% вверх по паре USD/RUB. Тогда члены картеля расторгли прежние договоренности.

Сейчас если рублю удастся закрепиться под отметкой 74, речь пойдет о движении к нижней границе консолидации последних недель — область 73,4—73,2. Поддержать настрой рубля способна относительная устойчивость сырьевого рынка, а также сезонный характер движения национальной валюты.