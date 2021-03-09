МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 2% по индексу Мосбиржи вслед за нефтью и рублем, следует из данных торгов. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.37 мск подскакивает на 1,96%, до 3481,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,39%, до 1482,12 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 19 копеек, до 74,01 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 88 рублей.

Основные биржевые европейские индексы и фьючерсы на ведущие американские индексы сейчас растут.

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,16%, до 68,35 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

При росте нефтяных котировок и их нахождении выше 68 долларов за баррель Brent в лидерах роста — бумаги нефтегазового сектора.

Так, акции "Газпрома" дорожают на 2,41%, "Газпром нефти" — на 4,58%, "Лукойла" — на 1,71%, "Роснефти" — на 1,41%, акции "Новатэка" — на 3,67%. Также в лидерах роста – бумаги "Татнефти" (префы дорожают на 5,37%, обыкновенные акции – на 5,94%), бумаги "Башнефти" (префы на 3,42%, обыкновенные акции – на 2,9%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы на 1,47%, обыкновенные акции – на 3,9%). Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

Акции ЧТПЗ дорожают на 9% на сообщениях о том, что основной акционер группы Андрей Комаров приобретает у нее АО "Римера". Группа компаний "Римера" — нефтесервисный дивизион группы ЧТПЗ, в который входят ведущие предприятия отечественного нефтяного машиностроения — заводы "Алнас" и "Ижнефтемаш", а также сеть сервисных центров в ключевых нефтедобывающих регионах России "Римера-Сервис".

Также в лидерах роста – акции "ВСМПО-Ависмы" (+3,73%), бумаги Сбербанка (префы дорожают на 1,66%, обыкновенные акции – на 2,13%), акции ВТБ (+2,05%), компании "Черкизово" (+2,15%)

Также неплохой вклад в общий позитивный фон вносят бумаги ГМК "Норникель" (+0,72%), которые восстанавливаются после распродаж из-за серии неприятностей и обвала цен на никель в течение прошлой недели, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Бумаги "Ростелекома" начинали торги ростом после отчётности за прошлый год, но затем инвесторы разочаровались размером планируемых дивидендов, также отмечает аналитик.

К текущему моменту привилегированные акции "Ростелекома" дорожают на 3,6%, но обыкновенные акции теряют 1,76%.

В лидерах снижения – акции "М.Видео" (-4,5%), "Детского мира" (-4,01%), "Северстали" (-3,08%), ММК (-2,88%), НЛМК (-2,68%) и расписки Group TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,21%).

Акции "Детского мира" дешевеют без каких-либо корпоративных новостей, но практически от максимальных исторических уровней, отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

"В конце прошлого года 25% в компании купил фонд Altus Capital, что подстегнуло интерес инвесторов, особенно в виду высокой его оценки — 160 рублей за акцию (цена выкупа). Также в плюс сыграла и хорошая отчетность "Детского мира" за 2020 год. То, что сейчас мы видим откат без новостей, — достаточно закономерно при достижении бумагой таких высоких уровней, и обычно краткосрочно", — говорит она.

"Просадку рекомендуем использовать для пополнения портфеля бумагами "Детского мира", который мы считаем привлекательным в долгосрочном периоде с учетом развития онлайн-продаж и омниканальной бизнес-модели, целевой уровень — 157 рублей за акцию", — добавляет аналитик. Названы сроки выхода мировой экономики на докризисный уровень

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшим сопротивлением для рублевого индикатора выступает уровень 3500 пунктов, после чего вполне можно ожидать достижения исторического максимума 3520 пунктов. Индекс РТС также расположен не так далеко от пика текущего года 1508 пунктов. Указанные значения при сохранении оптимизма по рисковым активам вполне могут стать целями движения индикаторов на этой неделе", — говорит Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"На сегодня рынки акций вновь готовы к рывку выше. Это касается и американского индекса S&P500, и российских РТС или индекса Мосбиржи. Наши акции сейчас движутся зависимо от заокеанских. Последние, видимо, будут обновлять максимумы по базовым индексам", — добавляет генеральный директор ООО "Иволга капитал" Андрей Хохрин.