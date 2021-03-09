МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Курс рубля повышается против доллара и больше — к евро, причём ранее во вторник евро ослабевал до 87,87 рубля – минимума с сентября. Российский рынок акций растет вслед за нефтью и рублем

Обновление накануне ценами на нефть очередных максимумов с января 2020 года выше психологического уровня 70 долларов за баррель марки Brent, рост курсов "развивающихся" валют и фондовых индексов продолжают поддерживать курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.57 мск снижается на 22 копейки, до 73,98 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 87,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ПОЗИТИВ

Российская валюта дорожает после длинных выходных против доллара и в большей степени – к евро, транслируя отмечавшееся в понедельник снижение европейской валюты на форексе ниже 1,19 доллара – к минимуму с ноября. Поддержка доллару продолжает приходить от роста доходности гособлигаций США. Из-за этого падает привлекательность рисковых активов, о чем сигнализирует ослабление евро против доллара, считающегося защитным активом. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

Стоит учитывать и все еще довольно медленные темпы восстановления европейской экономики, все еще низкие показатели розничной торговли и производства, что влияет на обращение денежной массы, а также стагнацию в банковском секторе, и давит на евро, добавляет Андрей Маслов из ГК "Финам".

Цена нефти после обновления накануне максимумов с января 2020 года и легкой коррекции вниз остается сегодня неподалеку от психологически значимого круглого уровня 70 долларов за баррель марки Brent. Ее стоимость растет сейчас на 0,1%, до 68,3 доллара.

К усилиям ОПЕК+ как фактору роста цены "черного золота" добавились ближневосточные политические риски. В частности, "быки" продолжают оставаться под впечатлением недавних атак хуситов на нефтяные объекты. Массированный удар по территории Саудовской Аравии с применением 14 беспилотников и восьми баллистических ракет поразил в прошлые выходные объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в порту Рас-Танура.

Укрепление большинства "развивающихся" валют против доллара и рост западных фондовых индексов, сигнализирующие о повышении аппетита к риску, поддерживает курс рубля.

Наконец, внутренним фактором роста рубля стало заявление Минфина РФ, допускает сокращение объема заимствований в этом году. Снижение предложения госбумаг повысит спрос на них и соответственно – на рублевую ликвидность.

Сейчас основные резервные валюты дешевеют к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent – около максимума за несколько лет. Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

ПРОГНОЗЫ

Год назад, после мартовских праздников, рубль сильно ослаблялся вследствие резкого падения котировок сырья — тогда члены ОПЕК+ не смогли договориться о квотах на добычу нефти, напоминает Михаил Зельцер из компании "БКС Мир инвестиций".

"Сейчас, если удастся закрепить доллар под отметкой 74 рубля, речь пойдет о его движении к нижней границе консолидации последних недель — в область 73,4—73,2 рубля. Поддержать это способна относительная устойчивость сырьевого рынка, а также сезонный характер движения национальной валюты", — добавляет он.

В течение следующих месяцев ожидается дальнейшее ослабление единой европейской валюты и укрепление рубля, рассчитывает Максим Петроневич из банка "Открытие". "Если новые санкции сохранят персонифицированный характер, и внешнеполитическая повестка улучшится, в течение марта курс доллара может пробить вниз психологическую отметку 73 рубля, а евро — 86 рублей", — оценил он.

Сейчас основное влияние на рубль оказывают внешние факторы, но вряд ли поддержка со стороны высоких цен на нефть и экспортных продаж способны его обезопасить от падения, в то же время считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".