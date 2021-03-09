МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США во вторник растут на фоне снижения доходности гособлигаций, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет вслед за нефтью и рублем

По состоянию на 17.45 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,33%, до 31907,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,32%, до 12901,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,12%, до 3864,98 пункта.

Поддержку индексам оказывает стабилизация доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries снижается во вторник до 1,537% против уровня прошлого закрытия в 1,594%. До этого показатель рос пять торговых сессий подряд.

Аналитики, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что снижение доходности казначейских облигаций способствует восстановлению акций технологических компаний, стоимость которых значительно снизилась в течение прошлой недели. Так, Пол Хики (Paul Hickey) из Bespoke Investment Group сказал газете, что индекс NASDAQ корректируется, "стряхивая с себя пыль" после серьезных распродаж. Ранее в понедельник индекс упал на 2,4%.

На настроения инвесторов также продолжают влиять новости о финансовой поддержке американской экономики. В минувшую субботу сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов. Теперь документ должен еще раз пройти через голосование в нижней палате парламента, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись президенту Джо Байдену.