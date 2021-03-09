МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота коррекционно растет во вторник вечером более чем на 2%, укрепляясь выше отметки в 1700 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи растут на снижении доходности гособлигаций

По состоянию на 17.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,35%, или на 39,55 доллара – до 1717,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 3,08% — до 26,045 доллара за унцию.

Стоимость золота падала четыре торговые сессии подряд. В целом за месяц золото подешевело более чем на 5,5%, а накануне его цена обновила минимум с апреля прошлого года в 1673,3 доллара.

Давление на стоимость золота на прошлых торговых сессиях в основном оказывал рост доходности гособлигаций США и курса доллара, которые во вторник торгуются в "красной зоне". На этом фоне стоимость золота растет, так как металл становится доступнее для держателей иностранной валюты.

При этом спрос на золото по-прежнему невысок, так как на рынках преобладает оптимизм в свете принятия пакета мер поддержки экономики США в 1,9 триллиона долларов. Вакцинация от коронавируса по всему миру также продолжается, что положительно сказывается на перспективах восстановления глобальной экономики.