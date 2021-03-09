МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Курс доллара снижается во вторник вечером по отношению к евро и иене чуть более ускоренными темпами, чем днём, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть перешли к коррекционному снижению

По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару рос до 1,1906 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1843 доллара, курс доллара к иене снижался до 108,68 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,86 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,41%, до 91,94 пункта.

Во вторник доллар коррекционно дешевеет к мировым валютам после активного роста в течение нескольких торговых сессий подряд. Старший аналитик Activ Trades в Лондоне Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista) считает, что недавнее удорожание доллара было обусловлено ростом доходности госдолга на ожиданиях того, что восстановление экономической активности приведет к росту инфляции. Доходность десятилетних US Treasuries также снижается во вторник, после пяти дней роста подряд, до 1,538% против уровня прошлого закрытия в 1,594%.

В дальнейшем давление на американскую валюту может оказать принятие мер, направленных на снижение доходности казначейских облигаций, Федеральной резервной системой (ФРС) США, добавляет Эванджелиста.

"С точки зрения центрального банка повышение доходности может быть нежелательным, поскольку означает более высокие затраты по займам, поэтому у Федрезерва может возникнуть желание использовать свой инструмент контроля кривой доходности", — цитирует газета Wall Street Journal слова аналитика.