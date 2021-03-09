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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210309/833195470.html
Российский рынок акций закрылся ростом на дорогой нефти
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Российский рынок акций заметно вырос во вторник по основным индексам на удорожании западных фондовых индексов и дорогой нефти, свидетельствуют данные торгов. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 09.03.2021
мосбиржа, ртс, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно вырос во вторник по основным индексам на удорожании западных фондовых индексов и дорогой нефти, свидетельствуют данные торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,89% до 3478,72 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,38% до 1481,85 пункта.
Цена на нефть сорта Brent вечером повышается на 0,1%, до 68,3 доллара за баррель.
Основные западные фондовые индексы при этом растут в пределах 3%.