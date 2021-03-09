МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно вырос во вторник по основным индексам на удорожании западных фондовых индексов и дорогой нефти, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть перешли к коррекционному снижению

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,89% до 3478,72 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,38% до 1481,85 пункта.

Цена на нефть сорта Brent вечером повышается на 0,1%, до 68,3 доллара за баррель.

Основные западные фондовые индексы при этом растут в пределах 3%.