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Центробанк остановил операции ряда клиентов брокеров
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Банк России предписал ВТБ, "Тинькофф банку", Альфа-банку, БКС, "Открытие Брокеру" и "Атону" приостановить торговые операции ряда клиентов, чтобы предупредить манипулирование... ПРАЙМ, 09.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Банк России предписал ВТБ, "Тинькофф банку", Альфа-банку, БКС, "Открытие Брокеру" и "Атону" приостановить торговые операции ряда клиентов, чтобы предупредить манипулирование рынком, следует из сообщений регулятора.
"Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направлено предписание … о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам", — говорится в сообщениях ЦБ в отношении каждого из шести указанных участников финансового рынка.
Согласно части 2 статьи 6 данного федерального закона, запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.