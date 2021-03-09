Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном ростом
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 3,73%, до 7,61 доллара, "Новатэка" — на 4,18%, до 197 долларов. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,41%, до 85 долларов, "Газпрома" — на 3,2%, до 6,26 доллара, "Газпром нефти" — на 3,94%, до 25,05 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 5,26%, до 30,84 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 1,06%, до 17,71 доллара, расписки НЛМК подешевели на 1,61%, до 28,14 доллара.
Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 4,51%, до 1 доллара, Сбербанка — на 3,57%, до 15,52 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,6%, до 50,1 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 1,08%, до 9,19 доллара, "Магнита" — увеличилась на 3,37%, до 14,12 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 2,81%, до 3,48 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210309/833195847.html