МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся ростом на дорогой нефти

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 3,73%, до 7,61 доллара, "Новатэка" — на 4,18%, до 197 долларов. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,41%, до 85 долларов, "Газпрома" — на 3,2%, до 6,26 доллара, "Газпром нефти" — на 3,94%, до 25,05 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 5,26%, до 30,84 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 1,06%, до 17,71 доллара, расписки НЛМК подешевели на 1,61%, до 28,14 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 4,51%, до 1 доллара, Сбербанка — на 3,57%, до 15,52 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,6%, до 50,1 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 1,08%, до 9,19 доллара, "Магнита" — увеличилась на 3,37%, до 14,12 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 2,81%, до 3,48 доллара.