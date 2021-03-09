МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Рубль повышается против доллара и евро на фоне позитивных внешних сигналов. Российский рынок акций закрылся ростом на дорогой нефти

Обновление накануне рынком нефти максимумов с января 2020 года выше психологического уровня 70 долларов за баррель марки Brent, рост "развивающихся" валют и фондовых рынков продолжают поддерживать курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.20 мск снижался на 30 копеек, до 73,9 рубля, курс евро падал на 57 копеек, до 87,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник евро снижался до 87,81 рубля – минимума с сентября 2020 года.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ПОЗИТИВ

Российская валюта после длинных выходных продолжила рост против доллара и в большей степени – к евро, транслируя отмечавшееся в понедельник снижение европейской валюты на форексе ниже 1,19 доллара – к минимуму с ноября 2020 года. Во вторник евро остался дешевле 1,19 доллара, хотя и пытался скорректироваться вверх.

Поддержка доллару в последние дни приходила от роста доходности гособлигаций США. На фоне этого роста падает привлекательность рисковых активов, о чем сигнализирует ослабление евро против доллара, считающегося защитным активом. Акции ЧТПЗ демонстрируют рост на новости о покупке его пакета ТМК

Однако во вторник инвесторы в рисковые активы попытались взять некоторый реванш. На рынке наметилась стабилизация доходности гособлигаций США и попытка ее коррекционного снижения. Доходность десятилетних US Treasuries снижается во вторник до 1,537% годовых против уровня прошлого закрытия в 1,594%. До этого показатель рос пять торговых сессий подряд.

Западные фондовые индексы сегодня и курсы "развивающихся" валют против доллара на таком фоне также попытались вырасти.

Нефтяные цены обновили накануне в очередной раз максимум с января 2020 года, поднявшись до 71,38 доллара за баррель сорта Brent. И лишь сегодня к вечеру эта цена стала чуть корректировалась вниз, хотя и осталась неподалеку от локальной вершины.

К усилиям ОПЕК+ как фактору роста цены "черного золота" добавились ближневосточные политические риски. В частности, "быки" продолжают оставаться под впечатлением недавних атак хуситов на нефтяные объекты. Массированный удар по территории Саудовской Аравии с применением 14 беспилотников и восьми баллистических ракет поразил в прошлые выходные объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в порту Рас-Танура.

Наконец, внутренним фактором роста рубля стало заявление Минфина РФ, который допускает сокращение объема заимствований в 2021 году, это обеспечит сохранение уровня госдолга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП, что в свою очередь позволит более гибко реагировать на возможные вызовы и угрозы. Снижение предложения госбумаг повысит спрос на них и соответственно – на рублевую ликвидность.

Сейчас основные резервные валюты падают к рублю 0,4-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5 тысячи за баррель сорта Brent – около максимума за несколько лет. Минэнерго США дало прогноз по мировому спросу на нефть на два года

ПРОГНОЗЫ

Рубль уже не может игнорировать улучшение долгосрочных перспектив рынка нефти, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Кроме того, в отечественном Минфине также заявляют о том, что программа заимствований на текущий год может быть сокращена. Во-первых, бюджетный дефицит текущего года может быть профинансирован за счёт остатков за прошлый год, а, во-вторых, за счёт доходов от экспорта, который не связан с нефтью и газом. К примеру, за 2020 год РФ нарастила экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции на 20% до 30,7 миллиарда долларов", — перечисляет он.

Сдерживает укрепление рубля тлеющая напряженность геополитического фона, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "По нашим оценкам, в среду доллар будет торговаться в пределах 73,5-74,5 рубля", — добавил он.