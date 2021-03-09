МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Котировки акций американской компании Tesla во вторник вечером растут почти на 20% после пяти предыдущих торговых сессий значительного снижения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.34 мск акции Tesla дорожают на 19,85%, до 675,32 доллара за ценную бумагу. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск потерял за сутки почти $14 миллиардов

Резкий рост стоимости акций Tesla обусловлен коррекцией. Бумаги компании дешевели в течение пяти торговых сессий подряд. За прошедшую неделю они потеряли 11,5% своей стоимости, опустившись ниже отметки в 600 долларов за акцию. После закрытия торгов понедельника капитализация компании составляла почти 540,4 миллиарда долларов, что почти на 36% меньше максимальной отметки января.

В самом начале года капитализация Tesla впервые поднялась выше 800 миллиардов долларов. А в конце января цена на акции компании обновила исторический рекорд, поднявшись выше 900 долларов, капитализация Tesla тогда приблизилась к 850 миллиардам долларов.

Американская Tesla Motors, основанная в 2003 году, — разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.