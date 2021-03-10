МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций после снижения на открытии торгов среды перешел к росту по индексу Мосбиржи.

Этот рублевый индекс к 10.10 мск повышался на 0,1% — до 3482 пунктов, долларовый индекс РТС символически снижался на 0,04% — до 1481 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Эксперты предсказывают снижение рубля и рынка акций

Акции "М.Видео" падают на 3,3% после новостей о том, что структура группы "Сафмар" планирует продать в рамках вторичного публичного предложения (SPO) до 24,279 миллиона акций компании (13,5% акционерного капитала). Формирование книги заявок началось с 9 марта, с 10 марта компания проведет серию встреч с инвесторами. Количество продаваемых акций и цена предложения будут определены по итогам формирования книги заявок.

Стоимость нефти падает на 1% — до 66,8 доллара за баррель марки Brent.