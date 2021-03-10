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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210310/833199351.html
Расписки Fix Price в начале торгов на Мосбирже растут к цене IPO
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Расписки Fix Price в начале торгов на Мосбирже стоят на 0,8% дороже цены IPO, свидетельствуют данные торгов. К 11.54 мск цена расписок сети магазинов фиксированных цен... ПРАЙМ, 10.03.2021
ipo, мосбиржа, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Расписки Fix Price в начале торгов на Мосбирже стоят на 0,8% дороже цены IPO, свидетельствуют данные торгов.
К 11.54 мск цена расписок сети магазинов фиксированных цен составляла 731,8 рубля. Максимальная цена на торгах в среду — 757 рублей, минимальная – 714,5 рубля. Объем торгов составляет 673 миллиона рублей.
Цена IPO была установлена в долларах — 9,75 доллара за бумагу. Исходя из нее Мосбиржа установила расчетную цену в 725,7 рубля за глобальную депозитарную расписку.