МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Расписки Fix Price в начале торгов на Мосбирже стоят на 0,8% дороже цены IPO, свидетельствуют данные торгов. Россия увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции на 28%

К 11.54 мск цена расписок сети магазинов фиксированных цен составляла 731,8 рубля. Максимальная цена на торгах в среду — 757 рублей, минимальная – 714,5 рубля. Объем торгов составляет 673 миллиона рублей.

Цена IPO была установлена в долларах — 9,75 доллара за бумагу. Исходя из нее Мосбиржа установила расчетную цену в 725,7 рубля за глобальную депозитарную расписку.