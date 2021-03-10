МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду поднимаются после рекордного роста бирж США и на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.18 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,04%, до 6733,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 596,343 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,33%, до 14485,5 пункта.

Торги в Европе получили поддержку за счет динамики американских рынков. Во вторник индексы США выросли, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскочил на 3,7% — это сильнейший его суточный рост за четыре месяца. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

Влияют на торги и новости компаний региона. Акции Adidas дорожают на 3,6% после публикации финотчетности. Хотя чистая прибыль компании упала в четвертом квартале и финансовой году, прогноз на год оказался в целом позитивным. В 2021 году Adidas прогнозирует рост выручки без учета курсовых разниц на 14-19%, рост операционной маржи — до 9-10%.

Сдерживает FTSE 100 снижение стоимости акций металлургический компаний после удешевления меди днем ранее на 2%. В результате бумаги BHP дешевеют на 1,9%, Rio Tinto — на 2,5%.