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https://1prime.ru/Financial_market/20210311/833207307.html
Российский рынок акций уверенно растет в начале дня
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Российский рынок акций заметно растет по основным индексам в начале торгов, индекс Мосбиржи направился вновь к "круглому" уровню в 3500 пунктов, РТС – к уровню в 1500 пунктов,... ПРАЙМ, 11.03.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно растет по основным индексам в начале торгов, индекс Мосбиржи направился вновь к "круглому" уровню в 3500 пунктов, РТС – к уровню в 1500 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск четверга рос на 0,66% — до 3485,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,84% — до 1492,06 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,37% — до 68,15 доллара за баррель.