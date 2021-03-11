МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно растет по основным индексам в начале торгов, индекс Мосбиржи направился вновь к "круглому" уровню в 3500 пунктов, РТС – к уровню в 1500 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль может укрепиться на дневных торгах

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск четверга рос на 0,66% — до 3485,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,84% — до 1492,06 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,37% — до 68,15 доллара за баррель.