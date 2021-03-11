МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. покупку акций в современном мире можно сравнить с шопингом, считает основатель онлайн-брокера Robinhood Влад Тенев. Россия избавится от долларовой зависимости

В беседе с Bloomberg эксперт заявил, что в ближайшем будущем инвестирование в ценные бумаги должно стать таким же привычным явлением, как и покупки в интернет-магазинах.

"Я отвергаю идею о том, что финансовые инвестиции в США — это азартная игра", — заявил Тенев и высказал пожелание, чтобы на финансовые рынки выходило больше людей. Сейчас 50% американских домохозяйств инвестируют в акции компаний, а надо, по его мнению — 95%.

В начале февраля этого года платформа Robinhood оказалась в центре очередного скандала. На брокера подали исковое заявление в суд после смерти неопытного инвестора. Это дело о гибели двадцатилетнего трейдера Александра Кирнса. Он покончил с собой после того, как увидел отрицательный баланс наличности в размере $730 тысяч на своем брокерском счету.

Позднее выяснилось, что никакой задолженности у Кирнса не было: студент неправильно понял информацию о своих позициях по производным финансовым инструментам. Но инвестор несколько дней не мог связаться со службой поддержки платформы, а результате решил покончить с собой.

"Как вы могли предоставить кредитное плечо в миллионы долларов двадцатилетнему парню без какого-либо дохода?", — написал он в предсмертной записке.