МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" (TCS Group) планирует временно приостановить выплату дивидендов в 2021 году, часть накопленного капитала может быть направлена на обратный выкуп до одного миллиона ГДР, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Тинькофф" по МСФО в 2020 году выросла на 22,4%

"Группа планирует временно приостановить выплату дивидендов на оставшуюся часть 2021 года, пока она дополнительно оценивает возможности как органического, так и неорганического роста. Руководство считает, что выделение капитала для дополнительного роста сейчас — лучший способ гарантировать устойчивый и прибыльный бизнес в будущем", — сказано в сообщении.

"Некоторая часть накопленного капитала также может быть использована для обратного выкупа до одного миллиона ГДР для финансирования обязательств перед MLTIP, как ранее сообщалось рынку", — добавили в группе.

На фоне новостей о дивидендах глобальные депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", падали почти на 4%, следует из динамики торгов на Московской бирже. К 10.21 мск бумаги снижались на 1,05%, при этом в моменте они падали на 3,72% — до 3615,8 рубля. Индекс Мосбиржи при этом растет на 0,83%.

Ранее в четверг совет директоров группы "Тинькофф" (TCS Group) утвердил промежуточные дивиденды за четвертый квартал 2020 года в 0,24 доллара на акцию или ГДР, общий объем выплат составит приблизительно 48 миллионов долларов.