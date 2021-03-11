МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Депозитарные расписки ритейлера Fix Price на второй день торгов на Московской бирже после первичного публичного размещения (IPO) краткосрочно падали более чем на 6%, а к настоящему моменту дешевеют на 5%, следует из данных торгов. "Тинькофф" планирует приостановить выплату дивидендов в 2021 году

К 10.41 мск расписки Fix Price теряли 5,15% к уровню закрытия торгов в среду, а ранее в моменте опускались на 6,41% — до 671 рубля. При этом индекс Мосбиржи рос на 0,81%.

В среду расписки Fix Price по итогам первого дня торгов на Московской бирже снизились более чем на 1% к цене IPO. Цена IPO была установлена в долларах — 9,75 доллара за бумагу. Исходя из нее, Мосбиржа установила расчетную цену в 725,7 рубля за глобальную депозитарную расписку. Таким образом, капитализация компании на момент открытия торгов в среду составила 8,3 миллиарда долларов.

После размещения некоторые эксперты отметили переоцененность компании. В частности, по словам аналитика Промсвязьбанка Людмилы Теличко, эксперты банка сохраняют свое мнение, что оценка завышена, и оценивают Fix Price в 6,1 миллиарда долларов с учетом перспективы расширения рынка и лидирующего положения компании.