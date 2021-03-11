МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись в основном ростом на оптимизме вокруг нового пакета мер господдержки экономики США, свидетельствуют данные торгов. Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,4% — до 3426,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – также на 2,4%, до 2216,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,7%, до 29385,61 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,88%, поднявшись до 3013,7 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 сократился на символические 0,003% — до 6713,9 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,6% — до 29211,64 пункта.

Инвесторы с оптимизмом отыгрывали новости из США, где палата представителей приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный вариант пакета мер поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов. На этом фоне фондовые биржи США закрылись в среду в основном ростом.

"Затишье в росте доходности долгосрочных облигаций США вкупе с новостями по законопроекту о пакете поддержке американской экономики на сумму около 1,9 триллиона долларов поддерживают рынок", — сказал агентству Франс Пресс старший стратег Daiwa Securities Мицухиро Сибата (Mitsuhiro Shibata).

Доходность десятилетних гособлигаций США снижается в четверг до 1,514% с 1,52% днем ранее. Снижение отмечается третий день подряд после пяти торговых сессий роста.