МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Бумаги Fix Price дешевеют на 5%

По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,79%, до 7,63 доллара, "Новатэка" — на 0,75%, до 200,8 доллара, "Лукойла" — на 1,03%, до 83,35 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,38%, до 6,28 доллара, "Газпром нефти" — на 2,2%, до 25,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 1,88%, до 31,77 доллара, "Северстали" — на 1,05%, до 18,28 доллара, НЛМК — на 1,49%, до 28,7 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,81%, до 1 доллара, Сбербанка — на 0,98%, до 15,5 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 0,2%, до 50,7 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,9%, до 9,49 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,31%, до 14,46 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 2,17%, до 3,54 доллара.