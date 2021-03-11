МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг растут в русле общего оптимизма на мировых биржах и в ожидании очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) позже в четверг, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии закрылись преимущественно в плюсе на внешнем оптимизме

По состоянию на 12.18 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,22% — до 6740,67 пункта. Французский CAC 40 рос на 0,36% — до 6011,79 пункта, впервые с февраля прошлого года превысив 6000 пунктов. Немецкий индекс DAX повышался на символические 0,09% — до 14553,15 пункта, при этом ранее в ходе торгов индикатор обновил исторический рекорд в 14582,05 пункта.

В целом трейдеры в четверг склонны к риску. Биржи Азии по итогам торгов четверга в основном выросли. Биржи США в среду также закрылись преимущественно в плюсе, при этом промышленный индекс Dow Jones побил исторический рекорд. Вместе с тем индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в минусе в рамках коррекции после скачка на 3,7% во вторник.

Оптимизм на рынках поддерживают новости из США. Палата представителей приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный пакет мер стимулирования на 1,9 триллиона долларов. Трейдеры надеются, что эти меры помогут восстановлению экономики после пандемии.

В четверг днем также пройдет очередное заседание ЕЦБ. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.