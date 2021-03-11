МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику в четверг в ожидании новой порции статистики, которая укажет на состояние рынка труда страны, свидетельствуют данные торгов. США изучают дополнительные санкции против "Северного потока 2"

По состоянию на 13.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,33%, до 32387 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,76%, до 12973,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 3925,62 пункта.

Министерство труда США позже в четверг сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю. По прогнозам, показатель сократился до 725 тысяч заявок с 745 тысяч неделей ранее.

"С точки зрения уровня безработицы пока ещё рано говорить о том, что опасность миновала", — полагает портфельный менеджер Pine Bridge Investments Мэри Никола (Mary Nicola), которую цитирует газета Wall Street Journal. Эксперт добавила, что состояние рынка труда будет ключевым фактором, определяющим, когда ФРС решит повысить базовую ставку.

Кроме того, поддержку настроений трейдеров продолжают оказывать новости о том, что палата представителей конгресса США в среду приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный вариант пакета мер поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов.