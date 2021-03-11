МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам вместе с металлургическим и нефтегазовым сектором на фоне роста котировок нефти и промышленных металлов, следует из данных торгов. Неуязвимость и болото. Почему российские индексы не выходят из боковика?

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.48 мск рос на 0,83%, до 3491,73 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,97%, до 1493,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 5 копеек, до 73,65 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 88,02 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,71% — до 69,06 доллара за баррель.

Фьючерсы на алюминий прибавляют до 0,7%, на медь и никель – порядка 2%.

ЛИДЕРЫ РОСТА…

Акции Beluga Group растут на 16,23% на рекомендациях совета директоров компании по дивидендам. Бумаги Fix Price дешевеют на 5%

Бумаги "Мечела" растут вместе с другими акциями металлургического сектора: к текущему моменту привилегированные акции поднимаются на 1,29%, обыкновенные – на 1,27%. Компания отчиталась в четверг по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год.

Акции ТГК-1 растут на 2,82% на фоне публикации отчетности по МСФО за 2020 год.

Также в лидерах роста – акции "Русала" (3,78%), ММК (2,23%), НЛМК (2,05%), "Северстали" (1,73%). Акции Polymetal поднимаются на 2,67%, "Эн+ Групп" — на 2,59%, расписки X5 – на 2,47%.

Бумаги нефтегазового сектора растут до 2,47%.

И ПАДЕНИЯ

В лидерах снижения – акции "М.Видео" (-3,14%), ПИКа (-1,3%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,09%), акции ОГК-2 (-1.07%) и акции НМТП (-1,01%). "Тинькофф" планирует приостановить выплату дивидендов в 2021 году

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", в моменте максимально падали на 3,72% — до 3615,8 рубля после сообщения группы о том, что она планирует приостановить выплату дивидендов в 2021 году. К текущему моменту акции компании снижаются на 0,58%.

Ранее в четверг TCS Group Holding сообщила, что планирует приостановить выплату дивидендов в 2021 году. В то же время группа сообщила, что часть накопленного капитала направит на обратный выкуп до 1 миллиона ГДР, а дивиденды за четвертый квартал 2020 года утверждены в 0,24 доллара на акцию или ГДР.

Депозитарные расписки ритейлера Fix Price на второй день торгов на Московской бирже после первичного публичного размещения (IPO) краткосрочно падали более чем на 6%, а к настоящему времени поднимаются на 0,15%.

В среду расписки Fix Price по итогам первого дня торгов на Московской бирже снизились более чем на 1% к цене IPO. Цена IPO была установлена в долларах — 9,75 доллара за бумагу. Исходя из нее, Мосбиржа установила расчетную цену в 725,7 рубля за глобальную депозитарную расписку. Таким образом, капитализация компании на момент открытия торгов в среду составила 8,3 миллиарда долларов.

"Расписки Fix Price не смогли вчера продемонстрировать положительную динамику. На мой взгляд, из-за того, что бумага разместилась дорого, по верхней границе, и желающих купить после IPO было уже немного. В свою очередь, часть инвесторов надеялась сбросить бумаги в первый день торгов. Но ажиотажа уже не было, и вскоре на рынке стало больше продавцов, чем покупателей", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс". Стоимость нефти продолжает расти на общем оптимизме

"Сегодня на открытии котировки шли вниз, но затем ситуация немного выправилась. В бумаге, судя по всему, работает маркет-мейкер, что обусловлено необходимостью сглаживания резких колебаний в период ценовой стабилизации. Тем не менее, на фоне коррекции акций Ozon и того, что акции Fix Price изначально оценены дорого, я не исключаю новых движений вниз в ближайшие дни", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии показывали сдержанное повышение и оставались на расстоянии от годовых пиков 3520 и 1508 пунктов. Судя по всему, покупатели хотят более тщательно оценить обстановку, прежде чем решаться на штурм важных максимумов", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Российский рынок пока пугается очередной неудачи в случае штурма отметки 3500 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако, если позитив на внешних рынках сохранится, то фаза перехода индекса на более высокий уровень будет реализована весьма быстро", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".