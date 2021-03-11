МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером 11 марта замедлил темпы снижения после выхода данных о числе первичных заявок на пособие по безработице, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск курс евро к доллару рос до 1,1939 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1925 доллара.

Курс доллара к иене увеличивался до 108,64 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,38 иены.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 91,78 пункта. До выхода статистики индекс доллара находился на уровне в 91,6 пункта.

Снижение индекса доллара замедлилось после выхода макростатистики по стране, оказавшейся лучше прогнозов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 марта, снизилось на 42 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 712 тысяч заявок.

Кроме того, показатель опустился до минимума с недели, завершившейся 7 ноября 2020 года.

Инвесторы также обратили внимание на итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Совет управляющих ЕЦБ на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов. Кроме того, регулятор оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро.

"Мы не ожидали большой реакции валютного рынка на сегодняшнее решение, если бы только они не сообщили о значительном ускорении закупок по программе PEPP",- приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков TD Securities. В краткосрочной перспективе аналитики ожидают нового импульса для снижения евро в паре с долларом.