МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в четверг вечером после достижения отметки почти 1740 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.29 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,09%, или на 1,4 доллара — до 1720,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,31% — до 26,047 доллара за унцию.

Утром рост котировок поддержало ослабление курса доллара на фоне новостей о том, что палата представителей конгресса США в среду приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный вариант пакета мер поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов.

При этом трейдеры опасаются, что восстановление экономических показателей, в том числе инфляции, может послужить сигналом к постепенному сворачиванию регуляторами мер поддержки экономики.

"Падение доллара после одобрения пакета стимулирования в 1,9 триллиона долларов и более слабая, чем ожидалось, инфляция, подняли цену на золото и сняли некоторые из недавних опасений относительно драгоценных металлов", — отметил старший аналитик Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), чье мнение приводит агентство Market Watch.