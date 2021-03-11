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https://1prime.ru/Financial_market/20210311/833216660.html
Российский рынок акций вырос по индексам
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Российский рынок акций поднялся в четверг по основным биржевым индексам на фоне роста западных фондовых площадок и дорогой нефти, свидетельствуют данные торгов. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 11.03.2021
рынок акций рф, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднялся в четверг по основным биржевым индексам на фоне роста западных фондовых площадок и дорогой нефти, свидетельствуют данные торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,31%, до 3508,51 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,73%, до 1505,22 пункта.
Рынок нефти вечером растет на 2%, до 69,3 доллара за баррель сорта Brent.
Западные фондовые индексы прибавляют 0,3-2,1%.