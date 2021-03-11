МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднялся в четверг по основным биржевым индексам на фоне роста западных фондовых площадок и дорогой нефти, свидетельствуют данные торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,31%, до 3508,51 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,73%, до 1505,22 пункта.

Рынок нефти вечером растет на 2%, до 69,3 доллара за баррель сорта Brent.

Западные фондовые индексы прибавляют 0,3-2,1%.