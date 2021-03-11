МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднялся в четверг к максимумам с середины февраля по основным биржевым индексам на фоне роста западных фондовых площадок и дорогой нефти, свидетельствуют данные торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,31%, до 3508,51 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,73%, до 1505,22 пункта.

НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок вырос в четверг по основным биржевым индексам на фоне позитивных внешних сигналов.

Так, нефтяные цены растут к вечеру на 2,2%, до 69,4 доллара за баррель сорта Brent. Позитивной оказалась статистика по запасам топлива в США за прошлую неделю. Согласно данным минэнерго страны, запасы бензина в США упали сразу на 11,9 миллиона баррелей, ожидалось снижение лишь на 3,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также уменьшились сильнее прогнозов: на 5,5 миллиона баррелей вместо 3,5 миллиона баррелей.

Кроме того, общий оптимизм на рынках поддерживается новостями из США по пакету стимулирования экономики. Ранее палата представителей приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный пакет экономических мер поддержки на 1,9 триллиона долларов.

Американский рынок отыгрывал макростатистику по стране, оказавшуюся лучше прогнозов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 марта, снизилось на 42 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 712 тысяч заявок. Показатель опустился до минимума с недели, завершившейся 7 ноября 2020 года.

Западные фондовые индексы на таком фоне прибавляют 0,2-2,6%, "развивающиеся" валюты на форексе также растут против доллара, отыгрывая рост аппетита к риску.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "Русала" (+4,8%), "Яндекса" (+3,4%), "Лукойла" (+2,9%), бумаги X5 (+3%).

Подешевели бумаги "М.Видео" (-4,1%) — до 756,8 рубля на фоне сообщений о том, что вторичное размещение акций ритейлера может пройти по цене 725 рублей за бумагу.

Также упали в цене акции ПИКа (-2,1%), ТМК (-1%), Petropavlovsk (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг к завершению сессии перешли к более уверенному росту, но оставались на расстоянии от максимумов текущего года 3520 и 1508 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Краткосрочный настрой на рынке по-прежнему склоняется в сторону оптимистичного, но покупатели предпочитают действовать с осторожностью. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3430-3540 пунктов", — добавила она.

В пятницу оптимистичные настроения на рынках могут сохраниться при схожем наборе факторов влияния, однако перед выходными активность участников торгов может несколько снизиться, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на завершение недели – 3425-3525 пунктов", — оценил он.