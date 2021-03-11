МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг закрылись ростом на фоне итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17%, до 6736,96 пункта, французский CAC 40 — на 0,72%, до 6033,76 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 14569,39 пункта.

Совет управляющих ЕЦБ в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов. Регулятор также оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро.

Кроме того, глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила на пресс-конференции о том, что регулятор повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2021 год до 4% с 3,9%, снизил оценку роста на 2022 год до 4,1% и сохранил на 2023 год на уровне 2,1%. Лагард также отметила, что экономическая ситуация в регионе, как ожидается, будет улучшаться в 2021 году.

"Опубликованное заявление предполагает, что ЕЦБ пытается продемонстрировать свою готовность ограничить доходность облигаций, не проявляя признаков паники", — приводит газета Wall Street Journal мнение экономистов ING.

Поддерживал европейские индексы также и общий подъем рисковых настроений на рынке. Так, основные американские индексы растут на 1-2,4% на фоне принятия пакета стимулирования экономики США на сумму 1,9 триллиона долларов и положительных данных по рынку труда.