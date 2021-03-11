МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, подешевели лишь расписки "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,72%, до 7,7 доллара, "Новатэка" — на 1,96%, до 203,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 4,65%, до 86,34 доллара, "Газпрома" — на 0,7%, до 6,3 доллара, "Газпром нефти" — на 2,61%, до 25,6 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,18%, до 31,86 доллара, "Северстали" — на 3,04%, до 18,64 доллара, расписки НЛМК подорожали на 3,11%, до 29,16 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 0,66%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 2,54%, до 15,74 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 6,13%, до 53,7 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 1,38%, до 9,54 доллара, "Магнита" — на 1,04%, до 14,56 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 1,59%, до 3,4 доллара.