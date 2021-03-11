МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Рубль вечером растет против доллара и снижается к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форексе.

Рост рынка нефти, "развивающихся" валют к доллару и фондовых рынков помогают рублю укрепляться в район 73 рублей к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.55 мск снижался на 27 копеек, до 73,33 рубля, курс евро повышался на 15 копеек, до 87,9 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В РАЗДУМЬЯХ

Российская валюта растет против доллара и снижается к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе в район 1,2 доллара.

При этом внешний позитив преобладает. Так, нефтяные цены растут к вечеру на 2,4%, до 69,5 доллара за баррель сорта Brent. Позитивной оказалась статистика по запасам топлива в США за прошлую неделю. Согласно данным минэнерго страны, запасы бензина в США упали сразу на 11,9 миллиона баррелей, ожидалось снижение лишь на 3,5 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов также уменьшились сильнее прогнозов: на 5,5 миллиона баррелей вместо 3,5 миллиона баррелей.

Кроме того, общий оптимизм на рынках поддерживается новостями из США по пакету стимулирования экономики. Ранее палата представителей приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный пакет экономических мер поддержки на 1,9 триллиона долларов.

На таком фоне западные фондовые индексы прибавляют до 2,6%, "развивающиеся" валюты на форексе также растут против доллара, отыгрывая рост аппетита к риску.

Доллар падает к рублю на 0,3%, а евро прибавляет 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Усиление глобальных риск-аппетитов главным образом связано с завершающимся на этой неделе процессом законодательного принятия стимулов для экономики и населения США, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Впрочем, на рынке ОФЗ наблюдается снижение спроса, что транслируется в умеренное давление на российскую валюту. По нашим оценкам, в пятницу доллар может находиться в пределах 73,3-74,5 рубля", — полагает он.

Более раннее повышение ставок (вслед за возможным ростом ключевой ставки ЦБ) позитивно для рубля, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Для населения/бизнеса это сработает через рост ставок по депозитам, сделав их привлекательнее. Риски краткосрочного ослабления из-за возможного выхода нерезидентов из активов РФ невелики, особенно, учитывая заложенную в курс премию в 5-8% за нерыночные риски", — добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.