МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, поднявшись выше 3520,66 пункта, свидетельствуют данные торгов. Рубль ускорил снижение к доллару вслед за нефтью

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск пятницы рос на 0,13% — до 3513 пунктов, а ранее максимально поднимался до 3522,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1505,79 пункта.

Предыдущий исторический максимум по индексу Мосбиржи на уровне 3520,66 пункта был установлен 12 января.

В то же время акции "М.Видео" снижаются на 2,54% и уже падали на 3,78%, до 728,2 рубля, после сообщения компании о цене размещения в рамках SPO в 725 рублей за акцию.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,59% — до 69,22 доллара за баррель.