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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
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Российский рынок акций обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, поднявшись выше 3520,66 пункта, свидетельствуют данные торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск... ПРАЙМ, 12.03.2021
биржи, торги, мосбиржа, индексы, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, поднявшись выше 3520,66 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск пятницы рос на 0,13% — до 3513 пунктов, а ранее максимально поднимался до 3522,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1505,79 пункта.
Предыдущий исторический максимум по индексу Мосбиржи на уровне 3520,66 пункта был установлен 12 января.
В то же время акции "М.Видео" снижаются на 2,54% и уже падали на 3,78%, до 728,2 рубля, после сообщения компании о цене размещения в рамках SPO в 725 рублей за акцию.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,59% — до 69,22 доллара за баррель.