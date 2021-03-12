МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы опускаются, влияют на торги данные макростатистики, а также новости о продаже Renault доли в немецком автомобильном концерне Daimler, свидетельствуют данные торгов. Renault продал свою долю в Daimler более чем за миллиард евро

По состоянию на 13.39 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,24% — до 6720,95 пункта. Французский CAC 40 опускался на 0,1% — до 6027,58 пункта. Немецкий индекс DAX уменьшался на 0,58% — до 14484,6 пункта, при этом днем ранее индикатор обновил исторический рекорд 14595,02 пункта.

Индексы региона снижаются после выхода разнонаправленной статистики. Так, объем промпроизводства в Великобритании в январе снизился сильнее ожиданий как в месячном, так и в годовом выражении. Данные по инфляции в Германии в феврале оказались в рамках прогноза.

Не смогли поддержать торги данные о промпроизводстве в еврозоне. В январе показатель поднялся сильнее ожиданий в месячной выражении, а в годовом — неожиданно показал рост, когда аналитики прогнозировали снижение. Промпроизводство в еврозоне в январе выросло лучше прогноза

Дополнительно сдерживает индекс DAX снижение стоимости акций Daimler на 2,3%. Ранее французский автопроизводитель Renault полностью продал свою долю в автомобильном концерне Daimler в размере 1,54% примерно за 1,143 миллиарда евро.

В целом сдерживает торги и некоторая коррекционная динамика. Так, с начала недели индексы CAC 40 и DAX поднялись на 4%, FTSE 100 — на 1,3%.